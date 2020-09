Usuária de trem de SP solta palavrão durante entrevista ao vivo

PUBLICIDADE

Durante o programa Bom Dia SP, da TV Globo, da manhã de quarta-feira (2), uma entrevistada entrou em evidência pela sinceridade. Como o programa é ao vivo, a declaração da usuária do trem de São Paulo foi ao ar sem qualquer corte.

Ao ser questionada pelo repórter Bernardo Bortolotto sobre as condições do transporte público, Jaque disparou: “uma bosta.” Mesmo em meio à pandemia, a lotação no trem não diminuiu, destacou o apresentador Rodrigo Bocardi.

O jornalista justificou a fala de Jaque ao final da passagem:

“Enfim, Rodrigo, ela está bem cansada, a gente percebe um cansaço na voz das pessoas que pegam esse transporte.”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Veja abaixo.