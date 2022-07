Uso de arma branca deixa um óbito e um ferido na Horta Comunitária em Ceilândia

Nesta terça, o CBMDF atendeu a uma ocorrência referente ao uso de arma branca deixando um óbito e um ferido na Horta Comunitária em Ceilândia

Na noite desta terça-feira, 05, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a uma ocorrência, empenhando 02 viatura e 08 militares, referente ao uso de arma branca deixando um óbito e um ferido na Horta Comunitária em Ceilândia, Distrito Federal.

Chegando ao local, as equipe de socorro encontrou o senhor E. N. de 37 anos sem sinais vitais. Estava em decúbito dorsal com perfurações na jugular e no braço esquerdo.

O Senhor R. N. A. de 30 anos, foi transportado ao Hospital Regional da Ceilândia (HRC) com sinais de embriaguez, cortes na mão esquerda, joelho e perna direita.