Pesquisa Genial/Quaest: Lula tem 45%, Bolsonaro, 31% e Ciro, 6%

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a corrida eleitoral com 14 pontos porcentuais de vantagem sobre o presidente Jair Bolsonaro (PL), segundo a rodada mais recente da pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta terça-feira, 6. Segundo o levantamento, o petista tem 45% das intenções de voto, ante 31% do chefe do Executivo.

Ciro Gomes (PDT) aparece novamente em terceiro lugar, com 6% da preferência. André Janones (Avante) e Simone Tebet (MDB) empatam com 2%. A pesquisa incluiu também o nome do palestrante Pablo Marçal, lançado como pré-candidato pelo PROS em maio. Ele tem 1%.

A pesquisa mostra pouca variação em relação à rodada do mês passado. Lula oscilou um ponto para baixo, de 46% para 45%, e Bolsonaro oscilou um para cima, de 30% para 31%, ambos dentro da margem de erro.

De acordo com o levantamento, o petista vence em todas as regiões do País (com vantagem maior no Nordeste e menor no Centro-Oeste); em todas as faixas etárias e entre os sexos masculino e feminino. Bolsonaro vence com margem apertada entre quem tem ensino superior (36% a 33%) e quem ganha mais de 5 salários mínimos (38% a 34%).

Entre os entrevistados, 65% afirmaram que sua opção de voto é definitiva, enquanto 34% disseram que ainda podem mudar de ideia.

A pesquisa Genial/Quaest consultou dois mil eleitores presencialmente entre os dias 29 de junho e 2 de julho. A margem de erro prevista é de dois pontos, para mais ou para menos. O registro do levantamento na Justiça Eleitoral é BR-01763/2022.

Estadão Conteúdo