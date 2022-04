Uma vaca foi atropelada por um carro, na via de ligação entre o Paranoá e o Varjão

Nessa segunda-feira, o Corpo de Bombeiros foi acionado para uma ocorrência de acidente entre um veículo e uma vaca, na região Lago Norte

Por Mariana Haun

Nessa segunda-feira, 4, às 21h51, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), foi acionado para uma ocorrência de acidente de transito, entre um veículo de passeio e uma vaca, na região próximo à Prainha do Lago Norte, sentido Varjão.

O condutor do carro, seguia em direção ao Varjão, foi surpreendido por uma vaca atravessando a via. Ao tentar desviar, o mesmo perdeu controle da direção, sem êxito acabou atropelando o animal e parou o carro na lateral da via.

No carro, um Fiat Palio prata, se encontrava dois passageiros, o condutor J.R.F, 22 anos, que sofreu ferimentos da cabeça e rosto, foi transportado ao IHBDF com suspeita de fratura no pé direito. A passageira A.A.R, 23 anos, também foi transportada ao hospital por apresentar escoriações pelo corpo e uma pequena lesão na cabeça. Ambos quando foram atendidos estavam conscientes, orientados e estáveis.

A Policia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada e durante a perícia e o animal ser removido, duas faixas foram interditarias. Devido ao horário, o transito na região não foi prejudicado.