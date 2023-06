Uma cobra surpreende dona de casa ao ser encontrada no vaso sanitário em Palmeiras (GO)

Segundo relato de Dilson, a moça estava passeando pela casa quando flagrou o animal

Uma jovem dona de casa, de apenas 18 anos, teve um susto ao deparar-se com uma visita inesperada após usar o banheiro na residência do chacareiro Dilson Marins, de 59 anos, localizada em Palmeiras de Goiás, no oeste do estado. Ao realizar suas necessidades, ela se deparou com uma cobra dentro do cano do vaso sanitário.

“Quando ela se levantou, viu a cobra dormindo em cima do vaso, no cano de descarga. Ela ficou assustada e nos chamou”, relatou Dilson Martins.

O incidente ocorreu no último sábado, dia 17. Dilson explicou que, como mora em uma fazenda próxima ao Rio Capivari, optou por não chamar o Corpo de Bombeiros. Acostumado com a presença de répteis na região, o chacareiro decidiu soltar o animal em seu habitat natural, em segurança.

Dilson também mencionou que sua esposa havia encontrado uma serpente dentro do vaso sanitário da casa há algum tempo. Felizmente, ela não foi picada e a cobra também foi solta na natureza.