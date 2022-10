Turista compartilhou imagens de tirolesa momentos antes de morrer no equipamento

Sergio Murilo Lima de Santana, natural de Belém do Pará, caiu após a viga de sustentação da tirolesa romper no momento da descida

O turista de 39 anos que morreu em um acidente em uma tirolesa em Canoa Quebrada, no município de Aracati, litoral do Ceará, compartilhou imagens da atração em uma rede social momentos antes do acidente, nesta segunda-feira (10).

Sergio Murilo Lima de Santana, natural de Belém do Pará, caiu após a viga de sustentação da tirolesa romper no momento da descida. O acidente aconteceu durante um passeio pelas dunas da praia. O homem chegou a ser socorrido e levado para uma Unidade de Pronto Atendimento (Upa) da região, mas chegou ao local sem vida.

Nas imagens compartilhadas por Murilo é possível perceber a altura da tirolesa, que estava montada entre as dunas, sobre um lago. Conforme o secretário de Segurança de Aracati, Werisleik Pontes Matias, após o acidente, a família da vítima foi ouvida em uma delegacia.

Murilo estava no Ceará com a companheira havia, pelo menos, seis dias. Ele chegou a publicar no perfil do Instagram um vídeo em um hotel de Fortaleza. Nas redes sociais, o homem costumava postar as viagens que fazia no Brasil e em outros lugares do mundo, como Portugal e França.

Amigos e familiares publicaram mensagens de pesar pela morte de Murilo. “Mais um amigo que se vai. Uma fatalidade. Que deus te receba de braços abertos”, comentou um amigo de Murilo.

Investigação

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social informou que a Polícia Civil apura as circunstâncias do acidente. Conforme informações preliminares, a vítima foi socorrida por terceiros e levada para um hospital do município.

O Batalhão de Policiamento Turístico da Polícia Militar foi acionado para a ocorrência, que segue em andamento. A investigação ficará a cargo da Delegacia Regional de Aracati.