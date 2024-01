Trio é preso suspeito de furtar duas toneladas de fios de telefonia e causar um prejuízo de meio milhão de reais

As autoridades apreenderam um caminhão utilizado no transporte, uma motocicleta, uma balança industrial

Três indivíduos foram detidos sob suspeita de terem praticado o furto de aproximadamente duas toneladas de fios de telefonia e internet, resultando em um prejuízo estimado em meio milhão de reais para empresas em Trindade, na Região Metropolitana. De acordo com informações da Polícia Militar (PM), esses furtos estavam associados a interrupções nos serviços telefônicos para os residentes do município.

A operação que culminou nas prisões ocorreu no último sábado (13), no Setor Vila Pai Eterno. Segundo relatos da PM, os suspeitos não apenas confessaram a prática do crime, mas também revelaram que os materiais furtados eram transportados até Brasília (DF) por meio de um caminhão.

Além das duas toneladas de fios, as autoridades apreenderam um caminhão utilizado no transporte, uma motocicleta, uma balança industrial, ferramentas utilizadas para facilitar o furto e vestimentas associadas às atividades ilícitas.