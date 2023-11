Trio é preso após invadir hospital para tentar matar acompanhante

A vítima conseguiu escapar e se esconder

Na última quinta-feira (16), um trio foi preso sob a suspeita de tentar assassinar um homem que acompanhava sua parceira no hospital de Colinas do Sul, região norte de Goiás. As câmeras de segurança registra o momento em que o homem, sem camisa, corre no corredor do hospital, perseguido por outros dois homens e uma mulher.

De acordo com informações da Polícia Militar, a situação, ocorrida na quinta-feira, envolveu uma rivalidade entre o homem e os suspeitos. A investigação revelou que a mulher em questão, juntamente com sua família, havia sido detida por tráfico de drogas na terça-feira (14). No dia seguinte, a mulher foi libertada e, na quinta-feira, dirigiu-se ao hospital com a intenção de atacar seu rival, que já tinha antecedentes criminais por furto.

Apesar da tentativa de homicídio, a vítima conseguiu escapar e se esconder. Posteriormente, a polícia localizou o homem, que apresentava um ferimento na perna, mas estava em condições estáveis.