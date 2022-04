Treze cobras são encontradas em cativeiro em SC

A apreensão ocorreu na última terça-feira (19) em operação contra tráfico de animais. Nenhum dos animais estava machucado

Treze cobras forem resgatadas de um cativeiro em Blumenau, em Santa Catarina. Entre os animais, estava duas píton e uma jiboia, segundo a Polícia Militar Ambiental (PMA).

A apreensão ocorreu na última terça-feira (19) em operação contra tráfico de animais. Nenhum dos animais estava machucado.

Além das píton e da jiboia, ainda foram encontradas seis cobras-do-milho, duas king snakes (Lampropeltis), duas sand boas (Erycinae), duas píton da espécie Python molurus, uma delas albina, e uma jiboia (Boa constrictor).

Ainda havia cinco salamandra-de-costelas-salientes (Pleurodeles waltl), um peixe boca-de-jacaré (Lepisosteus), um do gênero Polypterus e outro do Protopterus e roedores, usados para alimentar as cobras.

O homem, que estava na casa e foi preso, informou à polícia vender os animais.