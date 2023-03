Três pessoas morrem em acidente de ônibus de turismo

O ônibus tombou na rodovia Régis Bittencourt, os passageiros estavam a caminho de Aparecida (SP)

Na madrugada desta sexta-feira (17), um ônibus de turismo tombou no km 5 da rodovia Régis Bittencourt, em Cajati, no interior de São Paulo, o acidente deixou pelo menos três mortos. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma criança está entre as vítimas.

O ônibus de dois andares transportava 51 passageiros que saíram da cidade de Lapa, no Paraná, para Aparecida, em São Paulo, além dos três mortos pelo menos 6 pessoas estão em estado grave e 15 com ferimentos leves.

A causa do acidente ainda está sendo investigada, mas a concessionária que cuida da pista, disse em comunicado que o ônibus teria perdido o controle ao tentar usar os freios em uma das curvas da rodovia.