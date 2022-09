Três atores pornôs são presos na França em caso de agressões sexuais

Além das agressões sexuais, os homens ainda são suspeitos de tráfico de pessoas, estupro coletivo e lenocínio agravado

Três atores pornôs foram presos nesta terça-feira (27) pela manhã em Paris como parte de uma investigação iniciada há dois anos sobre agressões sexuais contra atrizes na indústria de vídeos amadores, indicaram fontes próximas ao caso.

Os homens estão sob custódia policial como suspeitos neste caso na plataforma de vídeo “French Bukkake”, aberto em outubro de 2020 por tráfico de pessoas, estupro coletivo e lenocínio agravado, segundo essas fontes.

Desde a eclosão deste caso excepcional devido ao alcance da investigação, 12 homens já foram acusados -atores, diretores, produtores-, a maioria dos quais está em prisão preventiva. Cerca de quarenta vítimas entraram com ações civis.

Os investigadores buscam esclarecer o grau de consentimento das jovens aos diferentes serviços sexuais apresentados, já que em algumas cenas elas se opuseram verbalmente às práticas que lhes foram impostas.

As vítimas, geralmente com uma vida difícil, foram supostamente atraídas para essas gravações com a falsa promessa de que os filmes seriam divulgados apenas em sites canadenses e com uma audiência confidencial.

Na verdade, também eram acessíveis na França e os produtores pediam às vítimas grandes quantias de dinheiro para retirar as imagens de circulação, algo ineficaz devido à cópia de vídeos na internet.

Entre os produtores acusados estão “Pascal OP” e “Mat Hadix”, muito conhecidos nos círculos pornográficos amadores.

© Agence France-Presse