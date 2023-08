Três amigos sofrem choque elétrico ao tentar tirar selfie nos trilhos do trem

Os amigos estavam a caminho do festival Lollapalooza quando decidiram sentar nos trilhos para a fotografia

Um momento de distração e imprudência resultou em um sério incidente para um grupo de amigos que estavam a caminho do festival de música Lollapalooza em Chicago. Três indivíduos resolveram se sentar nos trilhos do trem da linha L de Chicago para tirar uma selfie juntos, entretanto, o que parecia uma ideia inofensiva rapidamente se transformou em um cenário de perigo.

O episódio ocorreu na parada da Ridgeland Green Line em Oak Park, por volta das 19h do dia 5 de agosto.

No entanto, ao tocaram o terceiro trilho eletrificado, com uma voltagem de 600 volts, a situação se tornou crítica. O primeiro choque atingiu um dos homens quando ele se inclinou para trás após tocar o trilho carregado de eletricidade. Ele imediatamente ficou rígido e visivelmente afetado pela descarga elétrica.

Na tentativa de ajudar, ele agarrou a mulher ao seu lado, e ambos experimentaram a agonia da eletricidade correndo através de seus corpos. As cenas capturadas mostram os dois lutando para se libertar do contato com o trilho eletrificado, enquanto o terceiro amigo no local observava horrorizado.

Outros amigos do grupo estavam presentes na plataforma acima dos trilhos, aparentemente acompanhando a situação. O terceiro indivíduo nos trilhos testemunhou o sofrimento de seus amigos antes de tomar medidas rápidas para ajudá-los.

Após um breve momento de choque, ele também pareceu sentir a descarga elétrica e reagiu com uma reação rápida. Vários membros do grupo de amigos não hesitaram em pular da plataforma para socorrer os amigos que estavam em perigo.

O homem que foi inicialmente atingido sofreu uma parada cardíaca como resultado do choque e foi rapidamente transportado em estado crítico para o Loyola Medical Center, de acordo com informações do Corpo de Bombeiros de Oak Park. A amiga ao seu lado estava consciente quando os paramédicos chegaram e também foi levada para atendimento médico.

Até o momento, os nomes, idades e a gravidade das lesões dos envolvidos não foram divulgados.