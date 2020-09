Travesti é presa suspeita de extorquir vítimas em encontros marcados pelo Tinder

PUBLICIDADE

Uma travesti, de 20 anos, foi presa, na manhã dessa quinta-feira (2), suspeita de aplicar golpes por meio de encontros marcados pelo aplicativo Tinder. A acusada ameaçava as vítima para obter dinheiro, chegando a mantê-las como reféns. Wilker William Cardozo da Silva se apresentava como Priscila na plataforma.

De acordo com a polícia, a suspeita aplicava os golpes desde 2017 e foi presa após fazer mais uma vítima, um homem de 24 anos. O jovem foi mantido refém por três horas na noite de quarta-feira (2). Priscila teria usado uma faca para impedir que a vítima fugisse e exigiu uma transferência bancária no valor de R$ 2,1 mil. A mãe do jovem realizou a transferência e ele foi liberado.

Posteriormente, na mesma noite, a vítima denunciou a suspeita. De acordo com a polícia, as vítimas apenas descobriam que Priscila era uma travesti na hora do encontro, em um imóvel em Copacabana. A mulher aplicava os golpes porque acreditava que as vítimas teriam vergonha de fazer denúncias. Ela irá responder por roubo qualificado, emprego de arma branca e restrição de liberdade da vítima.