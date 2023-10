Traficante atira em irmão após discussão por dívida

A razão por trás do confronto foi uma dívida não quitada que o irmão agressor tinha com a vítima

Na noite de quinta-feira (26), a Polícia Militar de Guanhães, localizada no leste do estado, foi acionada para lidar com uma situação delicada envolvendo um conflito familiar e atividades relacionadas a drogas.

O incidente ocorreu quando dois irmãos se envolveram em uma briga intensa devido a uma dívida pendente. O irmão agressor, que também é traficante, tentou tirar a vida do outro irmão durante o confronto. Curiosamente, o traficante escondia suas drogas em covas dentro do cemitério da cidade.

A polícia foi chamada ao local após relatos de disparos de arma de fogo. Ao chegar, encontraram um irmão ferido por um tiro no ombro, vítima da tentativa de homicídio. A razão por trás do confronto foi uma dívida não quitada que o irmão agressor tinha com a vítima.

Após efetuar os disparos, o agressor fugiu do local, enquanto o irmão ferido foi prontamente levado para o hospital para receber atendimento médico adequado.