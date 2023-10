Presídios elevam proporção de homens na população a recorde no interior de SP

Nessas cidades, no entanto, os números podem chegar a quase cinco vezes essa quantidade de homens, como é o caso de Balbinos

LUCAS LACERDA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Das dez cidades com a maior proporção de homens em relação a mulheres no Brasil, nove estão no interior de São Paulo, e uma em Santa Catarina. Isso acontece por causa da população prisional masculina nesses municípios, combinada com uma população total pequena.

É o que mostram dados do recorte de idade e sexo do Censo Demográfico 2022 divulgados nesta sexta-feira (27) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). A chamada razão de sexo indica a quantidade de homens a cada cem mulheres. O índice nacional, atualmente em 94,2, vem caindo ao longo dos anos.

Nessas cidades, no entanto, os números podem chegar a quase cinco vezes essa quantidade de homens, como é o caso de Balbinos, a 400 km da capital paulista, que registrou uma razão de 443,64. Isto significa que há ao menos 443 homens a cada cem mulheres na cidade.

A razão é explicada pelo fato de o Censo considerar como população residente quem está em presídios, assim como em asilos, abrigos, conventos e outros tipos de domicílios coletivos. Essas pessoas são moradoras desses municípios.

Balbinos ilustra essas influências demográficas em cidades pequenas, já que tem uma população registrada em 2022 pelo Censo de 3.800 habitantes.

A parcela dentro de prisões, por outro lado, é de 2.200 presos nas duas penitenciárias locais, apontam informações colhidas entre janeiro e junho deste ano e publicadas no Sisdepen (Sistema de Informações do Departamento Penitenciário Nacional), do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Ao todo, 196.287 pessoas cumprem pena em regime fechado em São Paulo, estado que tem a maior população prisional do país.

Assim, o número de homens presos faz disparar a razão de sexo. No caso de Balbinos, isso significa que há ao menos 443 homens a cada cem mulheres.

20 municípios com proporcionalmente mais homens

Município %

Balbinos (SP) – 81,61

Lavínia (SP) – 74,14

Pracinha (SP) – 71,45

Iaras (SP) – 67,69

Álvaro de Carvalho (SP) – 67,16

Pacaembu (SP) – 66,14

São Cristóvão do Sul (SC) – 64,86

Florínea (SP) – 64,53

Serra Azul (SP) – 64,10

Marabá Paulista (SP) – 62,37

Reginópolis (SP) – 61,88

Riolândia (SP) – 61,33

Caiuá (SP) – 60,23

Guareí (SP) – 60,09

São Pedro de Alcântara (SC) – 59,90

Itirapina (SP) – 58,89

Irapuru (SP) – 57,35

Mirandópolis (SP) – 56,84

Recursolândia (TO) – 56,83

Potim (SP) – 56,34

A mesma situação acontece em Lavínia, na microrregião de Araçatuba, na segunda cidade com mais homens a cada cem mulheres, que registrou uma razão de sexo de 286,3. Dos 9.600 habitantes da cidade, 4.500 são homens que cumprem pena em quatro unidades prisionais.

O mesmo acontece com Pracinha, Iaras, Álvaro de Carvalho, Pacaembu, Florínea, Serra Azul e Marabá Paulista.

Única cidade fora do estado de São Paulo entre as dez com maior razão de sexo, São Cristóvão do Sul (SC) registrou uma razão de sexo de 184,57, sendo a sétima maior do país.