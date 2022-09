Trabalhadores que ateavam fogo para limpar pasto morrem carbonizados no MA

As vítimas ainda não foram identificadas e a Polícia Civil investiga o caso

Três trabalhadores que estavam usando fogo para limpar o pasto morreram carbonizados nesta terça-feira (6) em Joselândia, a 334 km de São Luís.

O incêndio aconteceu em uma fazenda no Povoado Nova vida, após um deles colocar fogo na mata e perder o controle das chamas. Os três não conseguiram deixar o local e acabaram morrendo.

Clima contribui para os incêndios



Neste período de setembro, as altas temperaturas e a baixa umidade favorecem as queimadas na região Sul do Maranhão. Em Balsas, uma queimada que começou em ma área de reserva ambiental avançou para a palhada – restos de plantação que os agricultores utilizam para manter os nutrientes do solo -, e destruiu grande parte da colheita de milho.

No mesmo município, um incêndio acabou atingindo um dos galpões dessa granja que produz ovos. O Corpo de Bombeiros conseguiu evitar que as chamas se espalhassem para outras áreas, mas centenas de aves morreram queimadas.

Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o Maranhão ocupa o 4ª posição no ranking de queimadas no país, atrás apenas do Pará, Mato Grosso e Amazonas. Só em 2022 foram 8767 focos em todo estado, sendo mais da metade na região Sul do estado.