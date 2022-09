Flávio Bolsonaro diz que discurso do pai causou ‘indignação das invejosas’

O discurso de Bolsonaro aconteceu durante desfile cívico-militar em comemoração do 7 de setembro na Esplanada dos Ministérios

O discurso de Jair Bolsonaro durante desfile cívico-militar em comemoração ao 7 de setembro na Esplanada dos Ministérios segue dando o que falar. O candidato à reeleição exaltou sua mulher, Michelle Bolsonaro, afirmando se tratar de ‘uma mulher de Deus’.

Bolsonaro também deu um conselho para os homens solteiros: “procurem uma mulher, uma princesa, e se casem com ela para serem mais felizes ainda”. Em seguida, o político puxou o coro de “imbrochável”, o que vem gerando diversas críticas e acusações de machismo.

Sobre o episódio, Flávio Bolsonaro, o filho 01, postou em seu Twitter que a ação do pai causou a indignação das invejosas.

Desfile

Depois de dois anos sem, a Esplanada voltou a receber o famoso desfile de 7 de setembro, e segundo a PMDF, tudo ocorreu de forma pacífica, sem grandes necessidades de intervenção.

“A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) reforçou o policiamento na região e atuou com apoio de tropas especializadas, como Cavalaria, Batalhão de Choque (BPChoque) e de policiais do Batalhão de Policiamento com Cães (BPCães)”, afirmou em nota.