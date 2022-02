Trabalhador braçal vive conto de fadas moderno na Índia

Indiano idoso vive uma vida de ‘Cinderela’ após ser descoberto

Sem celular ou redes sociais, um trabalhador braçal da cidade de Calicute, na Índia, mudou de vida ao ser descoberto por um fotógrafo de casamentos. Agora modelo, Mammikka, que vive de “bicos”, está fazendo ensaios para uma campanha de moda masculina.

Graças a Shareek Vayalil, o homem por detrás da lente, o idoso modelo trocou as roupas surradas e sacolas pesadas por blazers elegantes e equipamentos modernos. Para a revista WION, o fotógrafo, que também é dono de uma loja de aluguel de roupas de casamento, conta que é comum pedir para conhecidos e família participarem de seus ensaios.

“Pergunto se querem participar dos ensaios ou pensam em ser modelos fotográficos e eles participam. Eu e Mammikka somos parentes”, explica. A sessão fotográfica foi feita em um dia, num parque e em uma garagem de grandes veículos em Calicute.

Agora Mammikka faz diversos “bicos”, ganhando diárias por eles com agências de publicidade. Apesar do sucesso como modelo, o indiano afirma que não pensa em abraçar a nova carreira de forma integral. De acordo com o “Indian Express”, o modelo pensa em trabalhar meio expediente com seu emprego antigo.

Nas redes, muitos disseram que, além da carreira de modelo, Mammikka poderia tentar se lançar como ator. “Depois de assistir ao vídeo, pessoas de lugares distantes, incluindo países estrangeiros, me contataram e me parabenizaram. O clipe se tornou viral além das minhas expectativas”, conta Vayalil.

Foto: Instagram