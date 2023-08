Toureiro fica ferido gravemente por touro em espetáculo na Espanha

Nas imagens, pode-se observar o momento em que o touro atingiu um de seus chifres, arremessando-o ao ar e depois ao chão

Um touro atacou o toureiro Alejandro Conquero durante um evento taurino em Madri. O incidente ocorreu na segunda-feira, deixando os espectadores em pânico.

O jovem de 28 anos, usando uma capa rosa e amarela, provocava o touro no evento Prieto de la Cal por alguns instantes antes de ser atingido duas vezes pelo animal.

Após o ataque, o toureiro ficou empalado pelo chifre do touro, sendo arremessado pelo ar sobre o corpo do animal. Outras pessoas presentes correram para distrair o touro enquanto Conquero, claramente ferido, conseguiu se levantar e sair mancando, verificando a extensão de seus ferimentos.

De acordo com informações médicas fornecidas pela arena, Conquero sofreu uma lesão significativa na região perianal posterior, que se estendeu até o reto através do cóccix e potencialmente afetou o esfíncter externo do ânus.

O toureiro ferido, filho de Jose Conquero, também conhecido como “O Furacão de Huelva”, foi levado em estado grave ao hospital Rey Juan Carlos de Mostoles.