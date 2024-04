Tio da dupla Matheus e Kauan morre em acidente na GO-156

Um parente dos famosos cantores sertanejos goianos Matheus e Kauan está entre os falecidos em um acidente ocorrido na GO-156, entre as cidades de Itapuranga e Heitoraí, no noroeste de Goiás. Altino Teixeira Duarte, de 62 anos, estava no banco do passageiro, conforme informações da 2ª Coordenação Regional de Polícia Técnico-Científica de Goiás.

O acidente aconteceu no começo da tarde de domingo (14). Segundo relatos dos bombeiros, o condutor do veículo, Antônio Vaz dos Santos, de 48 anos, perdeu o controle por motivos ainda não esclarecidos. O carro saiu da pista, capotou e colidiu com uma árvore. Ele também perdeu a vida no acidente.

Os bombeiros foram chamados para fazer o resgate, pois os corpos ficaram presos nas ferragens. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para as perícias necessárias.