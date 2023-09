Tinder anuncia serviço de assinatura com custo mensal de R$ 2.500

Os beneficiários deste novo serviço, conhecido como Tinder Select, terão acesso a recursos de elite, incluindo pesquisa “VIP”, correspondência e conversação aprimorada

O Tinder, o popular aplicativo de namoro, lançou recentemente um novo serviço de assinatura exclusivo destinado aos usuários mais ativos, com um custo mensal de US$ 500 (aproximadamente R$ 2.500 no câmbio atual). Os beneficiários deste novo serviço, conhecido como Tinder Select, terão acesso a recursos de elite, incluindo pesquisa “VIP”, correspondência e conversação aprimorada.

O Tinder Select, inicialmente introduzido em 2017 como uma categoria gratuita exclusiva para convidados, voltada para celebridades e personalidades notáveis, agora está disponível por US$ 6.000 anuais.

É importante destacar que esta assinatura premium foi oferecida a menos de 1% dos usuários do Tinder, de acordo com a empresa.

A assinatura do Tinder Select é apenas um dos quatro níveis de assinatura pagos oferecidos pelo aplicativo, com preços começando em R$ 18,99 por mês.

A empresa explicou que a decisão de lançar esse serviço exclusivo foi baseada na identificação de um grupo de usuários altamente envolvidos e ativos que valorizam maneiras mais eficazes e eficientes de fazer conexões significativas. Para desenvolver essa nova oferta, o Tinder realizou extensivos testes e coletou feedback desse público nos últimos meses, conforme explicou Mark Van Ryswyk, Diretor de Produtos da empresa.

Vale lembrar que em julho do ano passado, a controladora do Tinder, a Match Group, adquiriu o The League, um aplicativo de namoro exclusivo que se concentra em reunir usuários voltados para a carreira em busca de relacionamentos sérios. O negócio foi avaliado em cerca de US$ 30 milhões, consolidando a posição da Match Group no mercado de aplicativos de namoro.