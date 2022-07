Teto de palha de restaurante desaba em cima de clientes

Acidente no restaurante aconteceu em dia de muito movimento, felizmente não houve feridos

O teto de palha de um restaurante desabou em cima de clientes no Rio Araguaia. Homens e bombeiros seguram a estrutura de madeira para que as pessoas saíssem do local. Segundo o tenente-coronel Amilton de Souza Conceição não houve nenhum ferido.

O oficial dos bombeiros contou que o acidente aconteceu em um dia de grande movimento de turistas, que lotaram as barracas e restaurantes à beira do rio.

Segundo o tenente-coronel, que coordena o grupamento de bombeiros no Rio Araguaia, o restaurante foi liberado a funcionar após a retirada da estrutura do telhado.