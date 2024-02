Terror do INSS: idoso comemora seu 123º aniversário em GO

O idoso é casado e pai de sete filhos

No último sábado (3), em Aparecida de Goiânia, Região Metropolitana da capital, o aposentado Andrelino Vieira da Silva celebrou seu 123º aniversário, o idoso conquistou a fama online como o “Terror do INSS”. Segundo relatos da família, Andrelino desfruta de boa saúde e ainda mantém um vigor invejável.

Nascido em 3 de fevereiro de 1901, na cidade de Firminópolis, Andrelino construiu uma família sólida ao longo dos anos. Casado e pai de sete filhos, ele tem a alegria de contar com cinco deles ainda presentes. Além disso, sua descendência se estende por 13 netos, 16 bisnetos e até mesmo um tataraneto.

A notoriedade de Andrelino se ampliou em 2022, durante suas celebrações de 121 anos, quando foi agraciado com um bolo temático que brincava com sua fama de “Terror do INSS”. A imagem do bolo e da placa irônica logo se espalhou pelas redes sociais, elevando sua popularidade e fazendo com que ele fosse reconhecido nas ruas, inclusive recebendo pedidos para tirar fotos.