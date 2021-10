‘Tentou matar eu e minha mãe’, diz jovem sobre agressor

As vítimas contaram na delegacia que foram levadas a um sítio na cidade no início da semana. No local, a mãe das meninas foi agredida com socos e chutes e sofreu tentativa de feminicídio com um machado

Na quarta-feira (13), um homem de 40 anos foi preso suspeito de manter a mulher e duas filhas em cárcere privado em Itapema (SC). Durante a ocorrência, uma das filhas entregou um um bilhete à Polícia Militar escrito: “Ele tentou matar eu e minha mãe”. Conforme a PM, as ameaças e agressões teriam ocorrido na segunda (11) e terça-feira (12). Após uma denúncia, a polícia foi até a residência. Os policiais informaram que o homem teria agredido as duas mulheres e uma outra filha, de 13 anos, que não estava na residência no momento da ocorrência. As vítimas contaram na delegacia que foram levadas a um sítio na cidade no início da semana. No local, a mãe das meninas foi agredida com socos e chutes e sofreu tentativa de feminicídio com um machado. A filha mais nova tentou defender a mãe, mas também foi agredida com um chute. O homem deixou as três trancadas na residência e ameaçou matar a filha mais velha com uma foice. Mãe e filhas foram proibidas de sair da casa. O local foi trancado com cadeado por fora. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE O homem foi preso em flagrante e vai responder pelos crimes de cárcere privado, lesão corporal e ameaça.