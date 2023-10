Tentativa de feminicídio: mulher é esfaqueada no meio da rua pelo marido em AL

Testemunhas que presenciaram o incidente informaram às autoridades que, após o ataque à mulher, o homem tentou tirar a própria vida usando a mesma faca

Uma mulher foi ferida após ser atacada a facadas pelo marido na tarde desta quarta-feira (25), no bairro Tabuleiro do Pinto, em Rio Largo, região metropolitana de Maceió.

De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima, uma mulher de 42 anos, foi alvo de vários golpes de faca em plena rua.

A mulher perdeu muito sangue e teve que ser intubada durante o transporte para o Hospital Geral do Estado (HGE). Segundo relatos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o agressor não estava presente no local quando a equipe de socorro chegou