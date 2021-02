Tensão: cachorro e leopardo ficam trancados por horas em banheiro

PUBLICIDADE

Nesta semana um vira-lata ficou preso por horas em um pequeno banheiro junto a um leopardo no distrito de Dakshina Kannada, na Índia. Autoridades locais acreditam que o animal tenha fugido de uma floresta próxima e perseguido o cão.

O morador do local, ao perceber a presença do leopardo, trancou a porta e procurou a equipe ambiental do distrito para pedir ajuda.

This photo was taken from outside through a gap in the window. It is a leopard and a dog stuck together since this morning inside the toilet of a house in Kadaba, Dakshina Kannada district. I am told the leopard escaped at 2 pm and the dog is alive! pic.twitter.com/hgjJhaXW03 — Prajwal (@prajwalmanipal) February 3, 2021

Imagens compartilhadas em rede social mostram o cachorro aparentemente assustado. O leopardo tenta fugir por uma fresta da janela. Veja:

Sharing a video I received from the spot. After the leopard and dog were spotted inside the toilet in the morning, curious passers-by joined forest department officials to figure out how to catch the leopard and release it to the forest. pic.twitter.com/9dLzlxTUOO — Prajwal (@prajwalmanipal) February 3, 2021

Durante a operação de resgate, o animal foi mais rápido e fugiu para a mata. Apesar do tempo em que passaram juntos, o cachorro acabou bem e não ficou ferido.