Tenente salva a vida de homem em Taguatinga

Na noite dessa quinta-feira, 23, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu em flagrante um homem por tentativa de homicídio, na QNM 36 da M Norte, em Taguatinga.

Os militares visualizaram um homem golpeando o outro com uma faca. Com a intervenção policial o autor cessou as agressões. A vítima teve várias perfurações pelo corpo.

Segundo informações de testemunhas, vítima e autor são maiores e da mesma família. A polícia não soube informar qual o grau de parentesco entre eles e o porquê da agressão.

O Corpo de Bombeiros do DF (CBMDF) prestou socorro ao ferido. Os bombeiros encaminharam a vítima com vida com ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC). O agressor também recebeu atendimento sendo levado ao centro médico com um corte em uma das mãos.