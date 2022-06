Camila Pitanga: Festa de aniversário gera constrangimento por parcialidade eleitoral no TSE

Em julho do ano passado, a artista estreou uma campanha de “incentivo à participação feminina na política” patrocinado pelo TSE

Com o tema “Lula”, em referência ao ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva, do PT, a atriz Camila Pitanga realizou sua festa de aniversário, mas o assunto tem constrangido servidores do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Em julho do ano passado, a artista estreou uma campanha de “incentivo à participação feminina na política”, patrocinado pela Corte. Pitanga, contudo, não cobrou cachê do Tribunal, como foi informado pelo próprio TSE.

Os recursos desconsiderados pela atriz são uma doação à Corte, já que sua atuação na campanha possui um valor monetário estimado, representando um ganho para a União.

O problema é que servidores têm relembrado que a atriz foi julgada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro por ter declarado seu voto em 2020 na internet durante as eleições municipais.

Camila Pitanga, porém, foi inocentada no mês seguinte ao início da campanha do TSE, em setembro de 2021.

À reportagem, um servidor resumiu as queixas no TSE e ponderou que o problema “não” seria a atriz declarar o voto em Lula, mas o “TSE ter lado nas campanhas que promove”.