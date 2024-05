Templo de Umbanda é incendiado no ES

Na madrugada desta quinta-feira (2), um templo de Umbanda localizado em Santa Paula I, Vila Velha, foi alvo de um incêndio devastador. O terreiro, pertencente ao Grupo de Umbanda Aprendizes do Amor, funcionava no local há quase quatro décadas.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar (CBMES), equipes foram acionadas para conter as chamas, que foram extintas sem causar ferimentos. No entanto, a comunidade do templo suspeita que o incêndio tenha sido intencional e motivado por racismo religioso.

Apesar das suspeitas de natureza criminosa, o CBM-ES não recebeu solicitação para realizar perícia no local.