Suspeito esfaqueia namorada por ciúme; ele queria que ela saísse do WhatsApp

Segundo relato do suspeito, o caso ocorreu durante uma discussão em que o homem teve uma crise de ciúme porque queria que a namorada saísse do WhatsApp.

Na noite do crime, ao chegarem ao local, os policiais foram informados pelo padrasto da vítima que ela havia sido agredida pelo namorado com três facadas. O filho de 8 anos da jovem teria visto a agressão. O suspeito fugiu após o crime e escondeu a faca debaixo de um caminhão, a um quarteirão do local.

Após se entregar, na manhã de segunda-feira (17), André foi encaminhado à Unidade Prisional de São Roque e preso temporariamente por 30 dias. Lá ele pode ter a prisão renovada pela Justiça ou transformada em preventiva e ficar preso até o julgamento. “Não tinha a intenção de matar”, afirmou o acusado.