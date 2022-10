Suspeito desrespeita ordem de parada, foge, é perseguido e acaba morto pela polícia

Na fuga, o homem ainda atirou contra os militares

Um jovem de 23 anos morreu a tiros pela Polícia Militar após desrespeitar a ordem de parada dos militares e fugir na tarde desta terça-feira (04) no bairro Aeroporto, em Cachoeiro de Itapemirim, na região Sul do Espírito Santo.

O homem foi identificado como João Santana Tiago Macedo e era conhecido como ‘Joãozinho da Favelinha’. De acordo com a Polícia Militar, o jovem tinha ligação com o tráfico de drogas do bairro Aeroporto.

O serviço de monitoramento da polícia já estava investigando o suspeito, e o identificou dentro de um carro na região, por volta das 17h.

Quando os militares deram a ordem de parada, o jovem começou a fuga em alta velocidade. Em certo momento, o suspeito abandonou o carro e tentou correr para uma zona de mata, próximo ao Parque de Exposições de Cachoeiro onde houve troca de tiros com a polícia.

O jovem foi atingido e morreu. Com ele, foram apreendidas uma arma e drogas.