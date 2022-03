Suspeito de ser matador de aluguel é preso no Norte de Minas

O homem ainda tentou esconder uma bolsa que continha um revólver calibre 38 carregado com cinco munições e mais dez em um saco plástico

Na noite desta quarta-feira, 9, após receber informações do Setor de Inteligência da PM de Pernambuco, a Polícia Militar do Norte de Minas prendeu um pernambucano suspeito de atuar como matador de aluguel. O suspeito foi abordado em um posto de combustível na BR-251.

De acordo com a polícia, as apurações indicaram que o suspeito teria ido para São Paulo para concluir um trabalho onde receberia R$10 mil para matar uma pessoa. Ele estava voltando para o estado de origem em um ônibus, uma vez que não conseguiu encontrar a vítima.

As autoridades montaram uma operação ao descobrir que o ônibus havia sido apreendido durante uma fiscalização de trânsito, e que todos os passageiros estavam esperando no posto de combustíveis.

O homem foi abordado por policiais descaracterizados e tentou esconder uma bolsa que continha um revólver calibre 38 carregado com cinco munições e mais dez em um saco plástico.

Durante as buscas, os militares encontraram uma foto impressa em papel com endereço, telefone e placa do carro da vítima. No início, o suspeito alegou que a pessoa da foto iria lhe oferecer uma oportunidade de trabalho.

Ao perceber que os policias possuíam informações sobre o crime, o homem confessou que a pessoa da foto seria o alvo. Ele disse, ainda, que não encontrou a vítima e estava retornado para encontrar outros alvos que tinha em Pernambuco.

Ele foi preso em flagrante por porte ilegal de arma e conduzido para a delegacia de Polícia Civil. Tanto a arma quanto a foto da vítima foram entregues na delegacia.