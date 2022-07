Suspeito de matar sargento da PM em bar em MT diz que atirou por engano

O suspeito de matar o sargento da PM, Abel Cebalho de Souza na frente de clientes e das filhas em um bar em Cáceres, foi preso pela polícia

Nessa quinta-feira, 21, o suspeito de matar o sargento da Polícia Militar Abel Cebalho de Souza, de 46 anos, na frente de clientes e das filhas em um bar em Cáceres, a 225 km de Cuiabá, foi preso pela polícia.

O crime aconteceu em março deste ano quando o militar foi assassinado a tiros quando trabalhava.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito matou o sargento por engano em um estabelecimento comercial quando ele estava trabalhando no caixa.

O suspeito, de 22 anos, teve o mandado de prisão preventiva decretado pelo juízo da Comarca do município. Ele foi localizado em uma praça no bairro Dner.

O jovem foi conduzido à delegacia e, em depoimento, confessou ter matado o policial militar e que o alvo seria outra pessoa.

Segundo o suspeito, no dia do crime, ao chegar no estabelecimento, visualizou uma pessoa no balcão do bar, que não reconheceu como sendo o alvo. Ele relatou que avisou o comparsa e que mesmo assim o obrigou a atirar no sargento.

Segundo a Polícia Civil, o crime foi motivado por dívida de drogas. Após ser ouvido, o suspeito teve a prisão cumprida sendo colocado à disposição da Justiça.

O caso

O sargento aposentado foi morto em um bar no dia 2 de março. Abel estava no caixa do estabelecimento comercial quando dois homens armados chegaram ao local e o assassinaram na frente das três filhas dele e dos clientes.

O Corpo de Bombeiros foi até o local após a vítima ter sido baleada e constatou que ela já estava morta.

Câmeras do circuito de segurança do bar filmaram toda a ação. A Polícia Civil e a perícia foram até o local e a família entregou o vídeo do momento do crime. Veja vídeo acima.

As imagens do circuito interno mostram dois homens chegando juntos no bar e um deles fica aguardando na porta de saída do bar, enquanto o outro se aproxima do caixa onde a vítima estava, com as filhas e pede uma bebida.

Quando o policial se vira para pegar o pedido, o assaltante pega a arma e no momento em que ele se vira para entregar o refrigerante é atingido com um disparo no olho direito.

Nesse momento, o outro homem que estava na porta também saca a arma e dá um tiro em direção ao interior do bar e atinge uma mesa de sinuca e quase acerta os clientes que estavam no local.