‘Uma violência com a única candidatura feminina competitiva’, diz Baleia sobre judicialização contra Tebet

Mônica Bergamo

São Paulo, SP

Presidente nacional do MDB, o deputado federal Baleia Rossi (SP) diz que o setor jurídico da legenda está “muito seguro e tranquilo” caso a convenção prevista para homologar a candidatura de Simone Tebet (MS) ao Palácio do Planalto seja judicializada.

A ameaça foi feita nesta semana pelo senador Renan Calheiros (AL), integrante da ala do MDB que defende a retirada do nome de Tebet e o apoio à pré-candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“É um direito deles, mas achamos uma violência com a única candidatura feminina competitiva nas eleições de 2022”, afirma Baleia Rossi sobre a iniciativa.

A convenção nacional do MDB está programada para a próxima quarta-feira (27), em formato virtual. A oposição ao nome da senadora, porém, está decidida a entrar com uma ação na Justiça já no início da semana para adiar o evento.

Os emdebistas que pedem a retirada da candidatura sustentam que, em vez de reavaliar as condições para manter Tebet na disputa eleitoral, Baleia Rossi antecipou a convenção partidária para selar o nome da senadora o quanto antes e optou pelo formato virtual para evitar grandes embates.

A direção nacional do MDB, por sua vez, diz que o formato virtual busca economizar cerca de R$ 3 milhões, que a data para a convenção foi deliberada em comum acordo no dia 15 de julho e que ao menos outras cinco reuniões foram realizadas sem que a contrariedade ao nome de Tebet fosse manifestada.

Mesmo com o apoio do PSDB e após o início de inserções publicitárias na TV, Simone Tebet viu suas intenções de voto oscilarem negativamente de 2% para 1% no mês passado, segundo o Datafolha.