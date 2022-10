Suspeito de invadir casa e estuprar mulher é preso no oeste da Bahia

De acordo com a Polícia Civil da região, o suspeito teria entrado no imóvel por uma janela após pular o muro do local

Um homem de 21 anos foi preso no domingo (2) suspeito de invadir uma casa e estuprar uma mulher de 40 anos em Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia. De acordo com a Polícia Civil da região, o suspeito teria entrado no imóvel por uma janela após pular o muro do local. Em seguida, ele foi para o quarto da mulher, onde cometeu o crime. Leia também Para aéreas, combustível sustentável ainda é incerto

Aeroportos da América Latina mais perto do nível pré-pandemia

Combate à insegurança alimentar custará US$ 50 bi, afirma FMI Ainda de acordo com a polícia, os pais da vítima, um casal de idosos de 72 e 76 anos, tentaram impedir o crime e foram agredidos pelo suspeito. Eles foram socorridos para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e o estado de saúde é considerado estável. Após o crime, o suspeito fugiu do local, mas foi localizado por uma equipe da Guarda Civil Municipal e conduzido à delegacia da cidade. O titular da unidade, delegado Joaquim Rodrigues, informou que o homem foi preso em flagrante após confessar o crime. Além disso, ele foi reconhecido pela vítima.