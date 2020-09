Suspeito de estuprar filha de 13 anos é preso; abusos ocorriam há 5 anos

PUBLICIDADE

Um homem foi preso, nessa terça-feira (15), suspeito de estuprar uma das filhas, que tem 13 anos. Ele também é suspeito de abusar das outras filhas.

O acusado estava com uma mandado de prisão preventiva em aberto, segundo informações da Polícia Civil de Vitória da Conquista, cidade no sudoeste da Bahia. A medida foi cumprida pela equipe da 10ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Vitória da Conquista).

Após a corporação ouvir o depoimento da menor, foi expedida uma medida protetiva de urgência contra o acusado. A polícia investiga os outros abusos que teriam sido cometidos pelo suspeito.