Suspeito de estuprar as três filhas é preso

Homem foi preso em flagrante e autuado por estupro de vulnerável.

Um homem foi preso no município de Limoeiro de Anadia, no interior de Alagoas, suspeito de estuprar as três filhas, de 6, 9 e 10 anos. A prisão aconteceu na noite de sábado (11), na Rua do Mercado, que fica na zona rural do município.

A Polícia Militar foi acionada e deu apoio ao Conselho Tutelar. O pai, de 30 anos, estava em casa quando a guarnição do 3º Batalhão chegou ao local. Ele foi levado até a Central de Flagrantes, em Maceió, onde foi autuado por estupro de vulnerável.

Não há informações sobre o estado das crianças e nem para onde elas foram levadas.