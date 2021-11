Suspeito de estuprar adolescente é preso

Com a realização de trabalhos periciais, aliados aos demais elementos de prova, foi possível identificar o autor dos crimes

No dia 28 de outubro, a Polícia Civil de Goiás cumpriu o mandado de prisão temporária expedido pelo juízo criminal de Anápolis, em desfavor de C. J. C. C., atualmente com 38 anos de idade, o qual foi identificado como possível autor do estupro e tentativa de homicídio de uma adolescente, então com 17 anos de idade, fato ocorrido em junho de 2020

O crime foi praticado por um indivíduo então não identificado que abordou a vítima quando ela voltava para casa, no Setor Jardim Progresso, em Anápolis. Na oportunidade, o autor desferiu um golpe na cabeça da menor e a levou para uma mata, local onde ocorreram físicas e sexuais, incluindo tijoladas, esganadura e conjunção carnal. A vítima ficou inconsciente durante parte do tempo em que os crimes eram cometidos. Após a brutal ação, o indivíduo evadiu-se e a vítima conseguiu pedir socorro, sendo hospitalizada para recuperação.

Com a realização de trabalhos periciais, aliados aos demais elementos de prova, foi possível identificar o autor dos crimes. Com o apoio operacional da Policia Civil em Piracanjuba foi cumprida a ordem de prisão cautelar. C. J. C. C. já se encontrava preso na Unidade Prisional de Piracanjuba, pela prática de crime de feminicídio, sendo colocado à disposição do Poder Judiciário.

