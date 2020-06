Suspeito de espancar a mãe até a morte tinha saído da cadeia há poucos dias

PUBLICIDADE

Aos 29 anos, Igor Gomes de Moraes Alves foi preso em flagrante suspeito de espancar a própria mãe até a morte no Rio de Janeiro. O carioca havia sido preso dias antes por tráfico de drogas e a mãe o tirou da cadeia.

Segundo a Polícia Civil do Rio de Janeiro, Lúcia Regina Gomes Alves, 70 anos, encontrada na noite de sábado (6), foi assassinada pelo filho. A motivação do crime teria sido um pedido de lanche, em que Igor queria comer um sanduíche e a mãe não.

“Ele não foi somente solto na véspera. Quem recebeu ele e quem avalizou que, inclusive, ele tinha endereço fixo foi a própria mãe. A mãe foi no presídio, saiu com ele de lá. Eles foram pra casa e começou todo esse problema, que culminou com a morte dessa senhora”, explicou o delegado responsável pelo caso.

Segundo a polícia, Lúcia foi asfixiada e agredida até a morte. Ainda de acordo com investigadores, depois do crime, Igor saiu da casa da mãe e foi para o seu apartamento em um condomínio de luxo também na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. Encontrado dormindo, ele foi preso em flagrante

