Suspeito de assédio em ônibus é espancado por mulheres e arrastado até batalhão da PM em SP

Um homem suspeito de assediar sexualmente de passageiras dentro de um ônibus em São Paulo foi agredido com socos e chutes por ao menos duas mulheres. O caso ocorreu dentro do transporte público em que o trio estava, que operava o trajeto entre Unisa-Campus 1 e o Terminal Santo Amaro.

A ação, na avenida Senador Teotônio Viela, nas proximidades do autódromo de Interlagos, na zona sul de São Paulo, foi registrada em vídeos.

Em uma das imagens é possível ver o homem sentando em um dos bancos ser atingido por socos e chutes dados por duas mulheres. Ele não reage. A dupla xinga o homem, que não reage. Outros passageiros pedem calma.

Uma das agressoras afirma que, por ser mulher, passa por isso todos os dias, além de contar para os outros passageiros ter uma filha de 15 anos.

Um outro vídeo já mostra o homem fora do ônibus e na porta de um batalhão da PM. Caído no chão, ele recebe chutes. Duas mulheres o pegam pela blusa e o arrastam por alguns metros até a entrada do posto policial nos fundos do autódromo. Uma terceira mulher acompanha o trajeto até os policiais.

Não se sabe a data da ocorrência. A SSP (Secretaria da Segurança Pública) declarou que a Polícia Militar foi procurada por três mulheres conduzindo um suspeito na manhã de segunda (31). Já a SPTrans, responsável pelo transporte na cidade, disse que a ocorrência aconteceu por volta das 15h30 de sábado (29).

Em nota, a SSP disse que os PMs orientaram as vítimas sobre a necessidade do registro em uma delegacia. No entanto, as mulheres teriam dito que tinham compromissos pessoais e aberto mão de registrar boletim de ocorrência. Diante da situação, o homem foi liberado.

A SPTrans disse repudiar o assédio dentro do transporte público e declarou trabalhar na prevenção e combate aos casos de violência sexual nos ônibus do sistema municipal de transporte.