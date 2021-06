Suspeito de agredir ex-esposa descumpre medida protetiva e é preso

É a segunda vez que o homem é preso. Em abril deste ano, ele foi detido por ameaçar a ex com uma arma de fogo

Um homem de 51 anos foi preso na quarta-feira (2) após descumprir medida protetiva contra a ex-companheira. Ele é investigado pelo crime de violência contra a mulher.

É a segunda vez que o homem é preso. Em abril deste ano, ele foi detido por ameaçar a ex com uma arma de fogo. Após ser liberado pela justiça, continuou com as ameaças e chegou a agredir a mulher de fato. O caso aconteceu em Lucas do Rio Verde-MT.

A Polícia Civil, ao tomar conhecimento da situação de violência que a vítima ainda experimentava, representou pela prisão preventiva do investigado.