Suspeito de abusar de criança de sete anos é preso

O homem começou a ser investigado após uma denúncia de que ele teria estuprado a criança e gravado o crime

Um homem foi preso suspeito de abusar sexualmente de uma criança de sete anos, além de divulgar suposto vídeo da relação e exploração sexual. O caso ocorreu em São Luís, no Maranhão, e a prisão preventiva foi realizada nessa segunda-feira (07).

Segundo a Delegacia de Proteção da Criança e do Adolescente (DPCA), o homem começou a ser investigado na última semana após uma denúncia de que ele teria estuprado a criança e gravado o crime.

Ainda de acordo com as investigações, após o estupro, ele ainda teria entrado em um aplicativo de relacionamento para pessoas do mesmo sexo e convidado pessoas desconhecidas para manter relações sexuais com o menino.

Além da prisão, foi também realizada uma operação de busca e apreensão na casa do suspeito, onde foram encontrados diversos celulares e roupas usadas durante o crime.

A DPCA continua com as investigações para averiguar se existe a possibilidade de haverem outras vítimas ou envolvidos nos crimes. O homem está preso e a disposição da justiça.