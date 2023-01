‘Superbebê’ nasce com mais de 5kg em Santa Catarina

Apesar do tamanho, ‘superbebê’ nasceu saudável, de 40 semanas, e deve receber alta ainda hoje. A média de peso para recém nascidos é de 3,3kg

Na última terça-feira (10), Luciana Brandt, de 41 anos, deu à luz a Maria Vitória Brandt, que se tornou a estrela do Hospital Maicé, em Caçador-SC, após nascer pesando 5,046 quilos e medindo 51 centímetros.

Apesar do tamanho, ‘superbebê’ nasceu saudável, de 40 semanas, e deve receber alta ainda hoje. A média de peso para recém nascidos é de 3,3 quilos.

Em entrevista ao G1, a mãe contou que a filha foi muito esperada e planejada. “Eu já tenho 41 anos e meu médico disse que eu não tinha mais óvulos para poder prosseguir com uma gestação devido a uma menopausa precoce”, contou ela, que tem outros cinco filhos.

De acordo com o obstetra do local, Juscelino Euler de Oliveira, a mãe pode ter tido uma diabetes gestacional sem saber. Sem tratamento, pode acontecer do bebê nascer com peso acima do normal, mas os recém-nascidos são saudáveis e são raros casos que tenham glicemia alta.