‘Super mosca’ gigante e rara assusta morador do litoral de SP

Um morador de Peruíbe, litoral de São Paulo, acionou biólogos da cidade para averiguarem sobre uma mosca gigante que encontrou. A espécie mosca-da-madeira, considerada rara, tem quase seis centímetros de comprimento e é uma das maiores do mundo.

A espécie, pouco catalogada no litoral paulista, costuma ter aproximadamente cinco centímetros. Quando adulta, vive por pouco tempo, somente o necessário para se reproduzir. Justamente por isso, é muito rara de se ver. Em consequência do curto tempo de vida, elas nem se alimentam.

As larvas das ‘super moscas’ têm um período de vida um pouco maior, elas vivem dentro de troncos de árvores onde consomem tecidos mortos e vivos da planta.

O inseto que o morador do bairro Guaraú, em Peruíbe, encontrou, já estava morto.

“Nós fomos acionados porque trabalhamos com pesquisas aqui na região. Muitas pessoas aqui no bairro do Guaraú nos chamam quando aparece algum bicho diferente”, disse o biólogo Edson Ventura ao g1.

A mosca-da-madeira de Peruíbe foi levada para o Instituto Biológico em São Paulo. O biólogo Francisco Zorzenon, que é especializado em entomologia (ciência responsável por estudar as características físicas, comportamentais e reprodutivas dos insetos, fará a identificação da espécie e a sua catalogação.