Sucuri de 3 metros de comprimento invade galinheiro e é resgatada por bombeiros em MT; vídeo

Os moradores do local acreditam que a cobra atacou os animais e matou pelo menos um galo que vivia no lugar

Em uma chácara em Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá, uma sucuri de aproximadamente três metros invadiu um galinheiro e foi resgatada por bombeiros nesta segunda-feira, 14. Os moradores do local acreditam que a cobra atacou os animais e matou pelo menos um galo que vivia no lugar.

Uma vizinha da propriedade, Sandra Conceição Manechini, contou ao g1 que o galinheiro é de seu tio, que divide a propriedade com a família. O morador encontrou a cobra ao entrar no galinheiro para dar comida às galinhas e trocar a água, assim como de costume.

“Ele é muito cuidadoso, então quando entrou já olhou no canto e viu o ‘rolo’ da cobra. Ela [sucuri] estava quietinha, com uma parte avantajada, acredito que possa ter comido galinha. Nós ficamos de longe observando até os bombeiros chegarem”, contou.

A sucuri foi resgatada com segurança por militares do corpo de bombeiros e depois foi solta em uma área longe do galinheiro, para evitar uma nova invasão.

De acordo com Sandra, é comum aparecer animais silvestres na propriedade onde vivem e criam galinhas e peixes. Entretanto, ela afirmou que é a primeira vez que aparece uma sucuri desse tamanho no local.

“Como estamos no habitat deles, sempre aparece jacaré, serpente, mas bem menores. Vivemos cercado de animas e tem uns que dão mais medo. Moramos próximo ao Rio Cuiabá e tem um brejo próximo, então com as chuvas é mais comum aparecerem aqui”, explicou.