Sucuri amarela é encontrada por moradores após enchente em MT

As imagens capturadas mostram o animal próximo a uma poça d’água

Moradores flagraram uma cobra sucuri de coloração amarela deslizando pelas ruas do Bairro Jardim Panorama, localizado em Cáceres, a aproximadamente 250 km de distância de Cuiabá, durante a tarde de quarta-feira (14).

No último sábado (10), fortes chuvas atingiram a região, resultando no alagamento de seis bairros e no deslocamento de cerca de sete mil pessoas, após um córrego local transbordar.

Uma equipe da Polícia Militar de Proteção Ambiental foi mobilizada para o local e conseguiu resgatar a serpente, que posteriormente foi devolvida ao seu habitat natural.