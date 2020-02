Sonda detecta ondas gravitacionais em Marte

PUBLICIDADE 

Após mais de um ano que a sonda Mars InSight, da Nasa, chegou ao centro de Marte, os dados registrados por ela possibilitam novas descobertas meteorológicos: ondas de gravidade, redemoinhos de poeira na superfície e um constante e baixo rumor em infrassom. De acordo com uma equipe internacional de pesquisadores. Suas descobertas foram apresentadas na revista “Nature Geoscience”.

Enquanto outros cientistas que estudam a sonda marciana estacionária exploram o que está abaixo da superfície do planeta, a equipe da Auxiliary Payload Sensor Suit (APSS) acompanha a meteorologia acima.

Marte experimenta fortes flutuações diárias de pressão e temperatura. Por ter uma atmosfera mais fina, o planeta esquenta e esfria muito mais rápido do que a Terra.

Por causa da mudança climática diária, a sonda InSight enfrenta diversas tempestades de poeira. Também há diversas mudanças nos ventos, provocadas pelo constante congelamento e degelo do dióxido de carbono nas calotas.

A nave possui um sismômetro para detectar os terremotos de Marte; sensores para medir a pressão do vento e do ar; um magnetômetro para medir as forças magnéticas do planeta; e uma sonda projetada para medir a temperatura marciana.

A equipe de meteorologia ficou surpresa ao saber que seus sensores detectaram ondas de gravidade, que são oscilações de flutuabilidade de parcelas de ar. Na Terra, tais ondas podem criar fileiras lineares de Morning Glory clouds (“nuvens Glória da Manhã”) em forma de rolo – nuvens brancas e inchadas que se parecem com rolos de geleia. “Ainda estamos trabalhando para entender o que essas ondas podem nos ensinar sobre Marte”, disse Banfield.

Durante o dia marciano, a equipe da APSS encontrou vórtices convectivos, mais conhecidos como dust devils (“diabos de poeira”) – pequenos redemoinhos que se transformam em pequenos tornados, formados pela convecção do ar, em dias quentes, sem ventos e de muito sol. A Terra também possui redemoinhos formados a partir de poeira e, às vezes, até de neve.