Sobe para 13 o número de vítimas de naufrágio no Amapá

De acordo com o governo do Amapá, subiu para 13 o número de vítimas do naufrágio do navio Anna Karoline 3, que ocorreu no sul do estado. Inicialmente, havia 16 desaparecidos, mas segundo o Corpo de Bombeiros o número não é oficial. Do total de pessoas envolvidas no acidente, 46 foram resgatadas.

A embarcação tinha entre 60 e 70 passageiros. Dos corpos que foram encontrados até agora, Dez estão no município de Gurupá (PA) e aguardam o traslado para Macapá, onde passarão pelo processo de identificação. Duas das vítimas já foram identificadas: Sudelma Araújo e Marlene Souza Alves.

Vanderleia Mendes Monteiro, de 45 anos, contou que tudo aconteceu em poucos segundos após uma embarcação tentar ancorar ao lado do navio. Para escapar, a família dela saiu pela janela e escalou a lateral do barco.

O naufrágio ocorreu na madrugada de sábado (29), o chamado de socorro foi às 5h, e o helicóptero de resgate do governo do estado só chegou ao local por volta das 14h. Para o resgate dos desaparecidos, o governo utiliza uma equipe de 18 mergulhadores, além de duas embarcações da marinha. A partir desta segunda (2), um helicóptero de grande porte vai auxiliar nas buscas. Onze militares da Marinha vão auxiliar no trabalho.

O Anna Karoline 3 saiu por volta das 18h de sexta-feira (28) de Santana, no Amapá, em direção a Santarém, no Pará. A viagem entre as duas cidades dura em média 36 horas. A previsão de chegada em Santarém era às 6h de domingo (1º).

A empresa, Erlonave, proprietária do navio, informou que a embarcação estava alugada para um terceiro, e que não sabe as causas do acidente.