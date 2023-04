Sob guarda da avó, dois netos morrem no intervalo de um ano

O casal, que era pai de três filhos, já perdeu duas crianças que estavam sob cuidados da avó, uma idosa de 65 anos

Um casal da Flórida nos Estados Unidos, perdeu dois filhos no intervalo de um ano, ao deixarem as crianças sob a guarda da avó materna Tracey Nix. Depois do segundo caso, eles resolveram prestar queixa na polícia, mas os advogados da idosa, que tem 65 anos, disseram que as mortes foram acidentais.

Na primeira vez, em 2021, a criança de 1 ano e 4 meses foi deixada sob guarda dos avós, mas o avô acabou saindo um momento e a mulher adormeceu. O menino então, sem supervisão, saiu de casa e caiu em um lago perto da residência, se afogando.

A segunda tragédia aconteceu em 2022. Tracey esqueceu a neta Uriel, de sete meses, dentro do carro quando foi almoçar. O veículo ficou estacionado no sol, com as janelas fechadas, em um dia de muito calor. A avó só lembrou da bebê quando um neto mais velho chegou ao local.

Familiares ainda tentaram fazer massagem cardíaca na menina, mas quando o corpo foi encontrado, já era tarde demais. O pai de Uriel, Drew Schock, lamentou a morte da filha em entrevista à rádio WFTS. “Como você esquece uma menina pequena [no carro]”, questionou Drew. A autópsia não mostrou lesões no corpo da bebê.