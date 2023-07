Skokka derruba os boatos existentes

Skokka revela toda a verdade sobre as fraudes que se comentem usando seu nome

Skokka Brasil, o portal de anúncios classificados para adultos reconhecido mundialmente, enfrenta os boatos existentes em seu portal. Para isso, Lorena da Silva, nova imagem da empresa, se apresenta em seu canal do YouTube, publicando vários vídeos para contar toda a verdade e acabar com esse tipo de comentários ou notícias falsas.

Antes de começar, é importante lembrar e deixar claro que se trata de um portal de anúncios classificados para adultos, onde as pessoas podem publicar seus anúncios para serem contatadas diretamente, sem intermediários. E, como tal o Skokka, não cobra nem exige pagamentos como multas por incomodar algum anunciante ou pagamentos semelhantes.

Identifique rápidamente as fraudes

A equipe do Skokka trabalha diariamente para impedir que os criminosos ajam em nome da empresa. Por isso, serão detalhados alguns dos atos fraudulentos mais comuns, para que as centenas de pessoas que utilizam o Skokka diariamente possam detectá-los e não cair na armadilha:

Os golpistas costumam cometer erros de ortografia e geralmente se apresentam como donos e responsáveis pela empresa Skokka.com. Eles costumam oferecer serviços na área onde a pessoa contatada mora, para chamar sua atenção. Eles brincam com o medo das pessoas com quem entram em contato, tentando extorqui-las e ameaçá-las o mais rápido possível para garantir o pagamento. Eles costumam pedir dados pessoais do cliente, informações sobre contas de e-mail e senhas para acessar a área privada do site, fotografias pessoais, pagamentos em dinheiro ou informações bancárias. Enviam documentos assinados por um suposto representante. Podem ser documentos como multas que, segundo os golpistas, são geradas pela empresa devido ao mau uso da conta.

Evite fraudes

A equipe do Skokka, consciente das diferentes atividades fraudulentas presentes no dia a dia, pede que estejam alertas e tenham cuidado com esse tipo de fraude e, em caso de detectar algum, colaborem para identificá-lo.

A empresa é consciente do dano que esse tipo de fraude e ameaça causa a muitos usuários e anunciantes, além de afetar a marca, colocando em dúvida a segurança e a imagem deste grande portal.

Para evitar esse tipo de engano, aqui estão algumas dicas que podem ajudar:

Ao receber esse tipo de mensagem, é recomendável manter a calma e bloquear as pessoas que enviam esse tipo de ameaça. É muito importante lembrar que não se deve fazer nenhum pagamento, pois é provável que peçam mais dinheiro posteriormente. Sempre que detectar um caso assim, denuncie, notifique as autoridades e envie um e-mail para o Skokka com todas as informações e detalhes sobre o caso e a pessoa que fala em nome do Skokka. Ao usar a internet, seja qual for o site, tenha muito cuidado e certifique-se de que é 100% confiável. Mantenha sua privacidade máxima, também nas redes sociais. Evite tornar públicos ou compartilhar seus dados pessoais, como número de telefone, para um público amplo.

Como o Skokka age diante dessas fraudes?

Do portal de anúncios classificados para adultos, é solicitada consciência em relação a esse tipo de atividade. A empresa se preocupa com a segurança e o bem-estar de seus usuários. Além disso, quer enfatizar que a empresa não recorre a multas, ameaças de morte ou extorsões contra nenhum usuário. Como portal de anúncios classificados, eles garantem o cumprimento das regras, tanto as internas da marca quanto as reguladas em cada país, e apoiam os profissionais do sexo que decidem livremente publicar seus serviços de maneira segura.

É importante ressaltar que o Skokka não é uma casa de encontros, é apenas um portal de anúncios classificados para adultos, onde milhares de pessoas publicam seus anúncios para serem contatadas diariamente. O contato que possa existir entre um profissional e um usuário é exclusivamente entre eles, a empresa não interfere nesse tipo de contato, nem exige pagamentos por fazer perder tempo aos profissionais.

A empresa está comprometida em manter um ambiente seguro online, mas para isso precisa da colaboração de todos os usuários para detectar e lidar com isso o mais rápido possível. Em caso de algo suspeito ou se você for vítima desses cibercriminosos, entre em contato diretamente com as autoridades e informe-os através do e-mail oficial do Skokka.com.

Se você quiser obter mais informações sobre dicas para evitar fraudes, o Skokka disponibiliza para todos os usuários o blog.skokka.com, um blog da marca onde você pode ler artigos sobre o assunto e como agir diante deles. Além disso, em seu canal do YouTube, você pode encontrar diferentes conselhos.